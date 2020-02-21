İtalya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü 10 kasabaya yönelik geniş kapsamlı plan hazırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü 10 kasabaya yönelik geniş kapsamlı plan hazırladı - Son Dakika

İtalya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü 10 kasabaya yönelik geniş kapsamlı plan hazırladı

7 saat önce

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkenin kuzeyinde 10 yerleşim yerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tüm kamu etkinliklerinin, ticari faaliyetlerin ve iş yerleri ile okullarda faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.

İtalya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü 10 kasabaya yönelik geniş kapsamlı plan hazırladı, System.String[]

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Sperenza, ülkenin kuzeyinde 10 yerleşim yerinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tüm kamu etkinliklerinin, ticari faaliyetlerin ve iş yerleri ile okullarda faaliyetlerin durdurulduğunu duyurdu.


Kovid-19 salgınının, ülkenin kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde 38 yaşındaki bir İtalyan üzerinden çok sayıda kişiye bulaştığının ortaya çıkması endişeye yol açtı.


Sağlık Bakanı Sperenza, Lombardiya Bölgesi'nin başkenti Milano'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 teşhisi konan vaka sayısının 14'e yükseldiğini söyledi.


Lombardiya'da vakaların görüldüğü 10 kasabaya ilişkin geniş kapsamlı bir plan hazırladıklarını ifade eden Sperenza, "Buradaki amaç, bu alanı sınırlamak ve bu salgını belli bir coğrafi alanda tutmaktır." dedi.


Sağlık Bakanı, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilo Fontana ile beraber imzalayacakları kararlara ilişkin detayları paylaşırken, "Salgının bulaşmasından potansiyel olarak etkilenen on beldenin bulunduğu bölgede tüm kamu etkinlikleri, bölgedeki işletmeler için tüm ticari faaliyetleri, çocuklar için eğitim faaliyetlerini ve tüm spor faaliyetleri askıya alınacak." diye konuştu.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, bakanın açıkladığı tedbirlerin, Lodignano, Codogno, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Somaglia, Castiglione d'Adda, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini olmak üzere 10 beldede 50 binin üzerinde insanı etkileyeceği belirtildi.


Diğer yandan, Veneto Bölgesi'nde de 2 şüpheli vaka olduğu ifade edildi.


Söz konusu virüsün bu şekilde hızlı yayılmasına yol açan 38 yaşındaki İtalyan'ın Codugno'da yaşadığı ve ay başında Çin'den gelen iş arkadaşlarıyla görüştüğü, ardından karısı ve diğer arkadaşlarına bulaştırdığı, kısa süre önce de nefes darlığı şikayetiyle hasteneye başvurduğu ortaya çıkmıştı.


Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nün direktörü Giuseppe Ippolito da yaptığı açıklamada, "Lombardiya'dan tespit edilen vakalar, İtalyan topraklarında olması sebebiyle bir ilk teşkil ediyor. Bu bizim yeni bir aşamaya geçiriyor. Bu son vakalarla, virüsün dışarıdan gelmesinin dışında yerel dolaşımla yayıldığı vakalara geçtik." demişti.


İtalya'da bugün çıkan 14 vaka haricinde, şu ana kadar Roma'da 2'si Çinli, 1'i Çin'den getirilen İtalyan olmak üzere 3 kişi koronavirüs dolayısıyla tedavi görüyor.

fahrettin koca, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSYD'den program açıklaması: Üzerimize düşeni yaptık, karar artık kulüplerin
Yeni tip koronavirüs yayılmaya devam ediyor! İtalya'da kırmızı alarm verildi Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 06:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya, Kovid-19 vakalarının görüldüğü 10 kasabaya yönelik geniş kapsamlı plan hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]