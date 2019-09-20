Son Dakika Haberleri: İtalya kültür bakanlığı'ndan paper moon'a ödül
Son Dakika Güncel Haber

İtalya kültür bakanlığı'ndan paper moon'a ödül

39 dakika önce

İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından verilen 'Diploma of Good Cuisine' ödülünün bu yılki sahibi Paper Moon oldu.

İtalya kültür bakanlığı'ndan paper moon'a ödül, System.String[]
İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından verilen 'Diploma of Good Cuisine' ödülünün bu yılki sahibi Paper Moon oldu.

İtalyan yeme içme kültürünün tüm dünyada yayılması ve gastronomi etrafındaki ekonominin gelişmesi hedefiyle İtalyan Kültür Bakanlığı'na bağlı Accademia Italiana della Cucina tarafından verilen 'Diploma of Good Cuisine' ödülüne bu yıl Akkök Holding bünyesinde bulunan Paper Moon layık görüldü.

İtalya ve Türkiye arasında gastroekonomi ve gastroturizm alanında kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesi için önemli çalışmalara imza atmayı hedefleyen Accademia Italiana della Cucina İstanbul tarafından takdim edilen ödülü Paper Moon adına Paper Moon Executive Şefi Giuseppe Pressani aldı.


Kültür Bakanlığı, Paper Moon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek
Son dakika: Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun? Savunma Sanayii Başkanı: S-400'ler Aralık'ta kurulmuş olacak Son dakika: Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya kültür bakanlığı'ndan paper moon'a ödül
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]