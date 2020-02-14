İtalya Kupası'nda Juventus ve Milan berabere kaldı - Son Dakika
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İtalya Kupası'nda Juventus ve Milan berabere kaldı

12 dakika önce

Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Milan, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Kupası'nda Juventus ve Milan berabere kaldı, System.String[]

Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Milan, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kaldı.


Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.


Ev sahibi takım mücadeleye hızlı başlayarak, Juventus kalesinde peş peşe fırsatlar yakaladı ancak golü bulamadı.


Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısına da baskılı başlayan Milan, aradığı golü 61. dakikada Ante Rebic ile buldu ve 1-0 öne geçti.


71. dakikada Milan'da Theo Hernandez, rakibine yaptığı hareket nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.


90. dakikada hakem Valeri, Juventuslu Rodrigo Bentancur'un ceza sahasında yerde kalmasına VAR yardımıyla penaltı çaldı.


90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Cristiano Ronaldo, topu ağlara göndererek, maçta skoru 1-1'e getirdi.


Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 86 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 86. dakikada yerini Lucas Paqueta'ya bıraktı.


Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan ile Juventus, yarı final ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 4 Mart'ta Torino'da Juventus'un sahasında oynanacak. Yarı finalin diğer ayağında da Napoli, ilk maçta 1-0 yendiği Inter'i 5 Mart'ta konuk edecek.

Juventus, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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