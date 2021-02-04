Bu mücadelenin rövanşı, 10 Şubat'ta Atalanta'nın ev sahipliğinde Bergamo'da yapılacak. Bu eşleşmenin galibi, kupa finalinde Juventus-Inter eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Napoli'de Diego Armando Maradona Stadı'nda yapılan maçta, ligin iki önemli takımı kozlarını paylaştı.

Son Dakika › Spor › İtalya Kupası yarı final ilk maçında Napoli ve Atalanta berabere kaldı - Son Dakika Spor

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