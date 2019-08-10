Son Dakika Haberleri: İtalya kurtarma gemilerine karasularını kapattı, Richard Gere yardım çağrısında bulundu
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İtalya kurtarma gemilerine karasularını kapattı, Richard Gere yardım çağrısında bulundu

55 dakika önce

İtalyan hükümeti, Akdeniz'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Norveç bayraklı Ocean Viking'e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirdi

İtalya kurtarma gemilerine karasularını kapattı, Richard Gere yardım çağrısında bulundu, System.String[]
İtalyan hükümeti, Akdeniz'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Norveç bayraklı Ocean Viking'e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirdi.

Hollywood yıldızı Richard Gere ise İtalyan hükümetine "insansanları şeytanlaştırmaya" son vermesi ve 1 haftadan uzun bir süredir İspanyol kurtarma gemisi Open Arms'da sıkışıp kalan göçmenlere yardım etmesi çağırısında bulundu. Gere cuma günü destek gösterisinde bulunmak için gemiyi ziyaret etmiş sonrasında da İtalya'da bulunan Lampedusa adasında basın toplantısı düzenlemişti.
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Richard Gere, Akdeniz, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:36 
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