İtalya kurtarma gemilerine karasularını kapattı, Richard Gere yardım çağrısında bulundu

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Hollywood'un yıldız oyuncusu Richard Gere, Akdeniz'de mahsur kalan göçmenleri ziyaret etti

Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Önemli bir karakter

Otizmli çocuklar için yapılan etkinlik kulübe pahalıya mal oldu