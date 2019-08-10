İtalya kurtarma gemilerine karasularını kapattı, Richard Gere yardım çağrısında bulundu
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İtalyan hükümeti, Akdeniz'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Norveç bayraklı Ocean Viking'e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirdi
İtalyan hükümeti, Akdeniz
'de göçmen kurtaran Fransız sivil toplum kuruluşları Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve SOS Mediterranee tarafından idare edilen Norveç
bayraklı Ocean Viking'e İtalyan kara sularına giriş yasağı getirdi. Hollywood
yıldızı Richard Gere
ise İtalyan hükümetine "insansanları şeytanlaştırmaya" son vermesi ve 1 haftadan uzun bir süredir İspanyol kurtarma gemisi Open Arms'da sıkışıp kalan göçmenlere yardım etmesi çağırısında bulundu. Gere cuma günü destek gösterisinde bulunmak için gemiyi ziyaret etmiş sonrasında da İtalya'da bulunan Lampedusa
adasında basın toplantısı düzenlemişti.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:36
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