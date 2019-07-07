İtalya, Lampedusa açıklarında bekleyen kurtarma gemisine bu kez izin verdi
38 dakika önce
Sea-Watch gemisinin Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmeni İtalya’nın Lampedusa Adası'na bırakmasından bir hafta sonra 41 göçmeni taşıyan "Alex" adındaki başka bir geminin iskeleye yanaşmasına izin verildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:07
Sea-Watch gemisinin Akdeniz
'de kurtardığı 42 göçmeni İtalya
'nın Lampedusa
Adası'na bırakmasından bir hafta sonra 41 göçmeni taşıyan "Alex" adındaki başka bir geminin iskeleye yanaşmasına izin verildi.
İki gün boyunca liman yakınlarında tutulan gemideki göçmenlerin zor şartlar altında kaldıkları gerekçesiyle pazar sabahı saat 01.30'da güverteden inmesine izin çıktı. Gemide bulunanlar en yakın göçmen merkezine götürüldü.
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