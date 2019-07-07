Son Dakika Haberleri: İtalya, Lampedusa açıklarında bekleyen kurtarma gemisine bu kez izin verdi
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İtalya, Lampedusa açıklarında bekleyen kurtarma gemisine bu kez izin verdi

38 dakika önce

Sea-Watch gemisinin Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmeni İtalya’nın Lampedusa Adası'na bırakmasından bir hafta sonra 41 göçmeni taşıyan "Alex" adındaki başka bir geminin iskeleye yanaşmasına izin verildi

İtalya, Lampedusa açıklarında bekleyen kurtarma gemisine bu kez izin verdi, System.String[]
Sea-Watch gemisinin Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmeni İtalya'nın Lampedusa Adası'na bırakmasından bir hafta sonra 41 göçmeni taşıyan "Alex" adındaki başka bir geminin iskeleye yanaşmasına izin verildi.

İki gün boyunca liman yakınlarında tutulan gemideki göçmenlerin zor şartlar altında kaldıkları gerekçesiyle pazar sabahı saat 01.30'da güverteden inmesine izin çıktı. Gemide bulunanlar en yakın göçmen merkezine götürüldü.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:07 
Lampedusa, Akdeniz, İtalya, Dünya
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