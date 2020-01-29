İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli - Son Dakika
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İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli

10 dakika önce

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Libya'daki ateşkes ihlallerinden derin endişe duyduğu belirtildi.

İtalya, Libya'daki ateşkes ihlallerinden endişeli, System.String[]

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun, Libya'daki ateşkes ihlallerinden derin endişe duyduğu belirtildi.


Di Maio, Twitter'daki hesabından Libya etiketiyle yaptığı paylaşımda, Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile görüştüğünü belirterek, "Berlin Konferansı'ndan sonra Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde yapılacak eylemleri ve silah ambargosunu temin edebilecek girişimleri ele aldık. Özellikle AB'de birleşik ve bütün olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Di Maio'nun, Alman ve Avusturyalı mevkidaşlarına, Libya'daki ateşkes ihlallerinden duyduğu derin endişeyi aktardığı ve İtalya'nın, tarafları, karma askeri komitenin bir sonraki toplantısından başlayarak ateşkes ve diyaloğa geri dönmesi için teşvik etme hususundaki azami taahhüdünü yinelediği kaydedildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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