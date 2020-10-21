İtalya, Libya ile yapmak istediği göç mutabakatının bir an önce tamamlanmasını istiyor - Son Dakika

İtalya, Libya ile yapmak istediği göç mutabakatının bir an önce tamamlanmasını istiyor

21.10.2020 23:09
İtalya, Libya ile yapmak istediği göç mutabakatının bir an önce tamamlanmasını istiyor, System.String[]

İtalya, Libya ile 2017 yılında yaptığı ve şubat ayında süresi sona erdiği için yenileme teklifinde bulunduğu göç mutabakatına dair sürecin bir an önce sonuçlanmasını umuyor.

İtalya, Libya ile 2017 yılında yaptığı ve şubat ayında süresi sona erdiği için yenileme teklifinde bulunduğu göç mutabakatına dair sürecin bir an önce sonuçlanmasını umuyor.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Roma'da İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ayrı ayrı görüştü.

İtalya İçişleri Bakanlığından Lamorgese-Başağa görüşmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, iki ülke ilişkilerini, iş birliğini geliştirmeyi ele aldıkları belirtildi.

İnsan kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göç konularına yoğunlaşılan görüşmede, iki tarafın da insan haklarına saygılı, denizde ve karada insanları koruyan sınır kontrolü ve düzensiz göç akınını yönetme ihtiyacında mutabık olduğu kaydedildi.

Görüşmede Lamorgese'nin Libyalı mevkidaşına, iki ülke arasında 2017'de varılan ve süresi geçen şubatta sona eren göç mutabakatına dair İtalya'nın yaptığı yeni teklifi ve bu sürecin sonlandırılmasının önemini hatırlattığı belirtildi.

Di Maio-Başağa görüşmesi

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Di Maio-Başağa görüşmesine ilişkin yapılan açıklamaya göre iki bakan, 5+5 ortak askeri komisyonu bünyesinde Cenevre'de görüşmelerin yeniden başlamasını, Libyalılar arası diyalog ve Libya'daki son gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Di Maio, Başağa'ya BM Libya Misyonu (UNSMIL) tarafından desteklenen girişimlere ve Libyalılar arası diyaloğa İtalya olarak tam destek verdiklerini aktardı.

Di Maio'nun ayrıca, Libya topraklarında petrol üretiminin tam olarak yeniden başlaması ve dış müdahale olmadan, halkın yararına genel bir siyasi anlaşmaya varılması yönündeki umudunu da dile getirdiği belirtildi.

Düzensiz göç konusunda da Di Maio ve Başağa'nın görüştükleri ve bu hususta İtalya'nın, 2017 Göç Mutabakatı'nın yenilenmesine dair sürecin bir an önce sonuçlandırılması umudunu aktardığı kaydedildi.

İki ülke arasında Şubat 2017'de imzalanan söz konusu mutabakat sayesinde Libya çıkışlı Akdeniz üstünden İtalya'ya ulaşan düzensiz göç akınında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Ancak bu mutabakat, Akdeniz'de kurtarıldıktan sonra Libya'ya geri götürülen ya da bu ülkede kalan düzensiz göçmenlerin kamplarda gördüğü muamele, kötü koşullar nedeniyle BM ve sivil toplum kuruluşlarınca pek çok kez eleştirilmişti. Süresi geçen şubatta dolan mutabakat için İtalya, Libya'ya bazı iyileştirmelerle yenileme teklifinde bulunmuştu.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlerde, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın da yarın akşam saatlerinde Roma'ya giderek, Başbakan Giuseppe Conte ile görüşeceği belirtildi.

İtalya, Libya, Roma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, Libya ile yapmak istediği göç mutabakatının bir an önce tamamlanmasını istiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Etik Kurulu'na sevk edildi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran kahraman baba, kendi canından oldu Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüsün insanı nasıl hasta ettiği ortaya çıktı
8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor 8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor         
22:58
Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısında hayatını kaybetti Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısında hayatını kaybetti         
22:35
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu         
21:52
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez         
21:44
Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti         
20:16
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın "Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir" haberini yalanladı         
19:40
Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu Azerbaycan'dan vatandaşlarını cepheye çağıran Paşinyan'a sert tepki: Çözüm taraftarı olmadığını bir kez daha ortaya koydu         
17:41
Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi Korkutan görüntüler! Koronavirüsten ölenler hastane koridoruna dizildi         
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak         
16:18
Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti         
15:20
Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti Şarkıcı Ebru Polat, evine gelen elektrik ve doğal gaz faturasına veryansın etti         
15:19
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor Dağlık Karabağ'da 112 ton altını kaptırmak istemeyen Rus şirket bölgeye silah ve asker yığıyor         
13:43
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 23:18:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya, Libya ile yapmak istediği göç mutabakatının bir an önce tamamlanmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei