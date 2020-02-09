İtalya, Libya'ya düzensiz göçmen mutabakatına dair yeni teklifini yaptı - Son Dakika
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İtalya, Libya'ya düzensiz göçmen mutabakatına dair yeni teklifini yaptı

6 saat önce

İtalya, Libya ile 2017'de yaptığı yasa dışı göç ve insan kaçakçılığını önleme anlaşmasının gözden geçirilmiş ve güncellenmiş halini, bugün Libya makamlarına gönderdiğini bildirdi.

İtalya, Libya'ya düzensiz göçmen mutabakatına dair yeni teklifini yaptı, System.String[]

İtalya, Libya ile 2017'de yaptığı yasa dışı göç ve insan kaçakçılığını önleme anlaşmasının gözden geçirilmiş ve güncellenmiş halini, bugün Libya makamlarına gönderdiğini bildirdi.


İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni teklifteki metnin, Libya'yı geçen düzensiz göçmenlere ve özellikle insan ticareti mağdurlarına, Cenevre Konvansiyonu ve diğer uluslararası insan hakları normları çerçevesinde daha kapsamlı bir koruma sağlamaya yönelik yenilikler öngördüğü belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Libya'daki eylemlerini güçlendirerek göçmenleri koruma amacına ulaşma hedefinde olduğu ifade edildi.

İki ülke arasında 3 Şubat 2017'de imzalanan söz konusu mutabakat sayesinde Libya çıkışlı Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşan düzensiz göç akınında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Buna karşın bu anlaşma, Libya'da kalan düzensiz göçmenlerin kamplarda gördüğü muamele ve kötü koşullar nedeniyle BM ve sivil toplum kuruluşlarınca pek çok kez eleştirilmişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile geçen hafta Roma'da bir araya gelmiş, iki ülke arasındaki göçmen anlaşmasını ve Libya'daki durumu ele almıştı. Bu görüşmenin ardından yapılan açıklamada da Di Maio'nun, Başağa'ya, düzensiz göçmenlerin haklarına saygılı olacak şekilde söz konusu mutabakatın içeriğini iyileştirmek amacıyla yakında Libya tarafına bir dizi değişikliğin sunulacağını aktardığı kaydedilmişti.

İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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