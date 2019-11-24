Son Dakika Haberleri: İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı
Son Dakika Dünya İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı - Son Dakika Dünya

İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı

6 saat önce

Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.

İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı, System.String[]

Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.


Çarşamba gecesi, Libya'nın 50 mil açıklarında şişme botlarla kuzeye ulaşmak isteyen 73 mülteci Open Arms gemisi tarafından kurtarılmıştı.

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Akdeniz, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:09 
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