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İtalya liman izni vermedi, 73 göçmen taşıyan gemi denizde mahsur kaldı
6 saat önce
Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.
Akdeniz'de, Avrupa'ya ulaşma uğrunda canlarını tehlikeye atan mültecileri kurtaran Open Arms'a liman izni çıkmayınca, kurtarma gemisi denizin ortasında mahsur kaldı.
Çarşamba gecesi, Libya'nın 50 mil açıklarında şişme botlarla kuzeye ulaşmak isteyen 73 mülteci Open Arms gemisi tarafından kurtarılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:09
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