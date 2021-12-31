İtalya Lojistik Hizmetleri - Son Dakika

İtalya nakliye hizmetlerimizi Türkiye'de yer alan Mersin, Yalova ve İstanbul gibi şehirlerden sağlamaktayız. Bu limanlardan kalkan büyük RORO/ Ropax gemileri eşliğinde iki ülke arası transfer işlemlerini verimli sonuçlar elde ederek tamamlamaktayız. Sağlam ve hızlı taşımacılık hizmeti vererek müşteri memnuniyetini sağlayan firmamız Saygınlar Nakliyat her türlü taşımacılık faaliyetini CMR sigortası kapsamında gerçekleştirmektedir. ( iki milyon Euro kapsamaktadır.) Bu sayede hiçbir yükünüz hasar almamakla beraber, olası kazalara karşın maddi kayba uğramamaktadır.

İtalya Frigo Nakliye

Türkiye ile İtalya arası pek çok nakliye hizmetimiz mevcuttur. Bunlardan biri de İtalya frigo nakliye olarak gösterilebilir. Firmamız son derece donanımlı araçları ile birlikte en uygun frigo taşımacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Frigo nakliye aynı zamanda soğuk zincir taşımacılığı ya da iklimlendirme taşımacılığı olarak da bilinmektedir.

Saygınlar Nakliyat olarak bizler de ısı sensörlü kasalarımızda bu yükleri taşımaktayız. Taşımacılığını yapmakta olduğumuz frigo ürünler arasında dondurma, meşrubat, tatlı, meyve, sebze, bitki ve çiçek, kimyasal ürün ile tıbbi malzeme yer almaktadır. Sizler de firmamız ile görüşerek ürünlerinizi 1 hafta içerisinde İtalya'ya gönderebilirsiniz.

İtalya Parsiyel Nakliye

İtalya parsiyel nakliye hizmetlerimiz özel araçlarımız ile birlikte gerçekleşmektedir. Tırlarımızı böldüğümüz için müşterilerimizin yükleri birbirine karışmamakta ve hiçbir sorun meydana gelmemektedir. Parsiyel taşımacılığın müşterilerimiz tarafınca pek çok avantajı vardır. Öncelikle farklı müşterilerimizin yüklerini aynı güzergâh üzerinde taşıdığımız için hiçbir taraf vakit kaybı yaşamamaktadır. Bununla birlikte diğer taşımacılık türlerine nazaran daha hızlı sürede gerçekleşmekte ve daha uygun fiyatlara yapılmaktadır. Mersin ve İstanbul depolarımızdan her hafta düzenli çıkışlar mevcut.

Parsiyel yük taşımacılığını İSO 9001 kalite standartlarına göre gerçekleştirmekteyiz. Böylece ürünlerinizi hiç hasar almadan ülkeye göndermekteyiz. Siz de İtalya'ya Türkiye'den pek çok yük taşımacılığını gerçekleştirebilirsiniz. Saygınlar Nakliyat olarak sizlere %100 kaliteli hizmet,özmal araç filomuzla hizmet sunmaktayız.

İtalya Nakliyat Fiyatları

İtalya nakliye fiyatları firmamız tarafınca son derece makul fiyatlarda sunulmaktadır. Ücretlerimiz farklı kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Taşınacak yük miktarı, yükün ağırlığı, araçta kapladığı alan ve iki ülke arasındaki mesafe fiyatları değiştirmektedir. Sizler de firmamızı ziyaret ederek, mail adresimizden bize ulaşarak ya da bizi arayarak net fiyat bilgisi alabilirsiniz.

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