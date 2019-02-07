Son Dakika Haberleri: İtalya, Lübnan-İsrail Gerilimine Arabuluculuk Yapmaya Hazır - Beyrut

İtalya, Lübnan-İsrail Gerilimine Arabuluculuk Yapmaya Hazır - Beyrut

27 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin gelişi ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin Conte'yi karşılaması İtalya Başbakanı Giuseppe Conte için düzenlenen resmi tören İkilinin ortak basın toplantısı düzenlemesi Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın açıklaması İtalya...

İtalya, Lübnan-İsrail Gerilimine Arabuluculuk Yapmaya Hazır - Beyrut, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin gelişi ve Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin Conte'yi karşılaması
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte için düzenlenen resmi tören
İkilinin ortak basın toplantısı düzenlemesi
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın açıklaması
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin basın açıklaması
İkilinin tokalaşması ve salondan ayrılması İtalya, Lübnan ile İsrail arasındaki gerilimi azaltmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Başbakan Saad el-Hariri ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "(Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü) UNIFIL kuvvetleri içerisindeki varlığımız sayesinde, güneydeki (Lübnan ve İsrail arasında) gerilimi hafifletmek için herhangi bir arabuluculuk yapmaya hazırız." dedi.

Hariri, İtalyanlara, Lübnan'daki projeleri ve yatırım fırsatlarını yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Hariri, yeni Lübnan hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1701 sayılı kararı ile ülkeyi dış olaylardan soyutlama politikasına bağlı kalacağını vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:44 Kaynak: AA

İsrail, İtalya, Lübnan, Güncel
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