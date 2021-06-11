İtalya maçında ilk 11'ler belli oldu

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında ilk 11'ler açıklandı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22: 00'de başlayacak olan mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

İtalya: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile