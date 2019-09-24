İtalya, Malta'daki anlaşmayı önemli bir atılım olarak görüyor

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Malta'da dün bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin düzensiz göçe yönelik anlaşmaya vardığı geçici yeni dağıtım modelinin kesin çözüm olmadığını ama geçmişe kıyasla önemli bir atılım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Conte, İtalyan basınına, dün Malta'nın ev sahipliğinde İtalya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla yapılan mini düzensiz göç zirvesinde üzerinde uzlaşılan anlaşmayı değerlendirdi.

Conte, Malta'daki anlaşmaya yönelik, "Kesin bir çözüm olmasa da geçmişte başaramadığımız önemli bir atılım olarak not ettik." dedi.

İtalya'nın Avrupa'da karaya ilk çıkış noktası olarak düşünülemeyeceğini ve "Kim İtalya'ya geliyorsa, aslında Avrupa'ya geliyor" ilkesini savunduklarını dile getiren Conte, "Burada bir dönüşümlü sistem olması gerektiğini onaylamaya başladık. Şimdi bu mekanizmaya kaç ülkenin katılacağını görmemiz gerekiyor, aynı zamanda geri göndermeler konusunda da çalışmalıyız." diye konuştu.



Conte, yeni dağıtım mekanizmasına, sadece mülteci statüsü elde edenlerin değil, iltica başvurusunda bulunanların da dahil edildiğini kaydetti.



Malta'da üzerinde uzlaşılan mekanizmanın AB kurallarını değiştireceğini belirten Conte, buna uymayanların ise cezalandırılacağını söyledi.

Salvini'den tepki



Öte yandan, Conte'nin kurduğu ilk hükümetin koalisyon ortağı olan ve ağustosta çıkardığı kriz sonrası hükümet dışında kalan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, anlaşmaya ve Conte'ye tepki gösterdi.

Salvini, iktidarda oldukları dönemde düzensiz göçle İtalya'ya gelenlerin yüzde 75 oranında azaldığını, kendilerinden sonra gelen 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti koalisyonu döneminde bu sayının arttığını savundu.

Avrupa'nın bu konuda geçmişte de pek çok söz söylediğini ama bir şey yapmadığını ifade eden Salvini, Malta'daki uzlaşmanın da bir başka Avrupa vaadi olduğunu ileri sürdü.



Malta'daki anlaşma

Malta'nın başkent Valletta'da yapılan mini düzensiz göç zirvesinde, ülkeler, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin, hangi limana çıkacağı ve nereye taşınacaklarının gönüllülük esasına göre dönüşümlü bir sistem içinde belirlenmesi konusunda uzlaştı.

Anlaşmaya göre, mülteci statüsü alanlara ek olarak iltica başvurusunda bulunan bütün göçmenler, bu yeni dağıtım mekanizmasına dahil edilecek.



Bu arada, mini zirveye katılan ülkeler, bölgede arama-kurtarma faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşlarına yönelik lisans düzenlemesi dahil olmak üzere tedbirleri ele aldı.



Malta'da temsil edilen ülkeler, anlaşma detaylarını, 8 Ekim'de Lüksemburg'da yapılacak AB İçişleri Bakanları toplantısında diğer ülkelerle paylaşacak ve aralarında tartışacak.