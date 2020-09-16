İtalya Merkez Bankası Başkanı Visco: "Verimli yönetim, devlet desteğinden daha önemli"

İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, İtalyan ekonomisinin, kamu yönetimdeki reformların gerçekleştirilmesinden sağlayacağı kazancın devlet bankalarının desteklenmesinden daha fazla olacağını söyledi.

Visco, İtalyan Bankacılar Birliği'ndeki bir toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkilerine değinerek, "Bu küresel krizin sonuçları çok ciddi ve gelişimi koronavirüsün yayılmasına da bağlı. Değerlendirmek güç. Hadisenin eşi benzeri görülmemiş boyutu, insan hayatının maliyetinde ortaya çıkmaktadır." dedi.

Verimli kamu yönetiminin devlet bankalarının desteklenmesinden daha önemli olduğuna vurgu yapan Visco, "Unutulmaması gerekir ki, İtalyan ekonomisi büyük bir devlet bankasından destek almak yerine verimli bir kamu idaresine, yeterli altyapıya, inovasyona ve bilgiye yatırımdan daha fazla yararlanacaktır." ifadesini kullandı.

Başkan Visco, gelecek için belirsizliğin hakim olduğuna işaret ederek, "Beklentiler belirsiz ve bu hane halkı harcamalarını ve şirketleri olumsuz etkilemektedir." diye konuştu.

Ignazio Visco, bankaların düzenlemelerde belirlenen sorunlu kredilere yönelik esnekliği dikkatli bir şekilde kullanması ve yüksek olasılıklı kayıpların ortaya çıkmasını ertelememesi gerektiğini ifade ederek, "İtalyan bankalarının şoklara tepki verme kapasitesi arttı ancak kriz özel müdahaleler gerektirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), bugün yayınlanan Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporunda, Kovid-19 salgının etkisiyle İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 10,5 küçüleceği ve 2021'de yüzde 5,4 büyüyeceği tahmininde bulundu.