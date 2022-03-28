SPOR İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi

28.03.2022 20:29

SPOR İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldiHasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA,(DHA)- İtalya Milli Takımı, Türkiye ile yarın oynayacağı özel maç için Konya'ya geldi.

SPOR İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA,(DHA)- İtalya Milli Takımı, Türkiye ile yarın oynayacağı özel maç için Konya'ya geldi. İtalyan oyuncular, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda medyaya görüntü vermek için yürüyüş yaptı.

Türkiye A Milli takımı, yarın saat 21.45'de Konya Büyükşehir Belediye Statı'nda İtalya ile özel maç yapacak. Son antrenmanını Floransa'da kamp yaptığı Coverciano Teknik Merkezi'nde gerçekleştiren İtalya, akşam saatlerinde Konya'ya geldi. Ardından da meydaya görüntü vermek için maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda yürüyüş yaptı.

İTALYA A MİLLİ TAKIMI KADROSU

Teknik direktör Roberto Mancini tarafından belirlenen aday kadroda şu futbolcular yer alıyor.

KALECİ Alessio Cragno (Cagliari Calcio), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham Hotspur), Salvatore Sirigu (Genoa CFC)

SAVUNMA Francesco Acerbi (SS Lazio), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Cristiano Biraghi (ACF Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia de Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (AC Milan)

ORTA SAHA Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Matteo Pessina (Atalanta BC), Stefano Sensi (UC Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan)

FORVET Andrea Belotti (Torino FC), Joao Pedro (Cagliari Calcio), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (US Sassuolo Calcio), Gianluca Scamacca (US Sassuolo Calcio) Mattia Zaccagni (SS Lazio), Nicolò Zaniolo (AS Roma)

YORUMLAR
500
A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu

İtalya, Konya, Milli, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR İtalya Milli Takımı, Konya'ya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement