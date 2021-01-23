İtalya muhalif Navalnıy yanlılarının gözaltına alınmasını endişeyle izliyor - Son Dakika

İtalya, Rusya'da, tutuklu muhalif Aleksey Navanıy'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerde yüzlerce protestocunun gözaltına alınmasını "endişeyle takip ettiklerini" bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın farklı şehirlerinde Navalnıy'ın serbest kalması talebiyle meydanlara inen göstericilerden yüzlercesinin gözaltına alınmasını endişeyle izliyor. Onun bir an önce serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyor ve haklarına saygı gösterilmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin, göstericilere zaman zaman sert müdahalede bulunduğu ülke çapındaki protesto gösterilerinde 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.