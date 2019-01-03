Son Dakika Haberleri: İtalya Nazilerin Çaldığı Tarihi Tabloyu Geri İstiyor

İtalya Nazilerin Çaldığı Tarihi Tabloyu Geri İstiyor

17 dakika önce

İtalya'daki bir sanat galerisi Nazi askerlerinin 1943'te çaldığı bir yağlı boya resmi Alman hükümetinden geri istedi.

İtalya'daki bir sanat galerisi Nazi askerlerinin 1943'te çaldığı bir yağlı boya resmi Alman hükümetinden geri istedi. Söz konusu tablo 1943 yılında Nazi askerleri tarafından İtalya'nın kuzeyinden çekilirken çalınmıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:43 

Dünya
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