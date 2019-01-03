İtalya Nazilerin Çaldığı Tarihi Tabloyu Geri İstiyor
1 saat önce
İtalya'daki bir sanat galerisi Nazi askerlerinin 1943'te çaldığı bir yağlı boya resmi Alman hükümetinden geri istedi.
İtalya
'daki bir sanat galerisi Nazi askerlerinin 1943'te çaldığı bir yağlı boya resmi Alman hükümetinden geri istedi. Söz
konusu tablo 1943 yılında Nazi askerleri tarafından İtalya'nın kuzeyinden çekilirken çalınmıştı.…
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:21 Kaynak: Youtube
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