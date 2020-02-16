Son Dakika › Dünya › İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali - Son Dakika Dünya
İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali
26 dakika önce
İtalya’nın Toskana bölgesindeki Viareggio şehrinde her yılın şubat ayı boyunca pazar günleri düzenlenen festival, ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.
İtalya'nın Toskana bölgesindeki Viareggio şehrinde, her yılın şubat ayı boyunca pazar günleri düzenlenen Viareggio Festival, ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.
Kıyı kasabası Viareggio'da geçit töreni olarak organize edilen festival, ilk kez 1873 yılında halkın vergileri protesto etmek için sokaklara dökülmesiyle ortaya çıktı. Halk, politikacıları temsil eden maskeler kullanarak tepkisini ifade etti ve daha sonra bu uygulama gelenekselleşti.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:32
Son Dakika Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı Türkiye'den kaçırılan eseri, İngiltere'de Türk profesörün bilimsel makalesi yakalattı Libya UMH Başkanı Serrac: Hafter gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik