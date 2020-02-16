İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali - Son Dakika Dünya

İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali

26 dakika önce

İtalya’nın Toskana bölgesindeki Viareggio şehrinde her yılın şubat ayı boyunca pazar günleri düzenlenen festival, ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.

İtalya'nın 147 yıllık geleneği: Viareggio Festivali, System.String[]

İtalya'nın Toskana bölgesindeki Viareggio şehrinde, her yılın şubat ayı boyunca pazar günleri düzenlenen Viareggio Festival, ilgi çekici görüntülere sahne oluyor.


Kıyı kasabası Viareggio'da geçit töreni olarak organize edilen festival, ilk kez 1873 yılında halkın vergileri protesto etmek için sokaklara dökülmesiyle ortaya çıktı. Halk, politikacıları temsil eden maskeler kullanarak tepkisini ifade etti ve daha sonra bu uygulama gelenekselleşti.

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Toskana, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:32 
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