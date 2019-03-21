Son Dakika Haberleri: İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Resim Sergisi

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Resim Sergisi

1 saat önce

Aria Art Gallery İstanbul'un ArtAnkara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen eserleri, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde izlenime sunuldu.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Resim Sergisi, System.String[]
Aria Art Gallery İstanbul'un Art Ankara 5. Çağdaş Sanat Fuarı'nda sergilenen eserleri, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde izlenime sunuldu.

Büyükelçilik rezidansındaki serginin açılışını İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ile Aria Art Gallery'nin kurucusu Elio D'anna yaptı.

Sergide Fabrizio Corneli, Angelo Brescianini, Beatrice Gallori, Sossio, Tarık Berber ve Gencay Kasapçı'ya ait eserler bulunuyor.

Zero art tekniğinin temsilcilerinden Gencay Kasapçı'nın bu teknikle yaptığı resimleriyle Fabrizio Corneli'nin ışık oyunlarını kullandığı "Dervisch" çalışması, serginin ilgi çeken eserleri arasında yer alıyor.

Resimler, rezidansta 6 ay boyunca sergilenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Aria, Ankara, İtalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım HDP Sorusunu Böyle Yanıtladı: Bu Seçim Benim Seçimim, Ankara'nın Değil Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor, Udinese'nin Başına Geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkçe ve Kürtçe Nevruz Mesajı Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 22:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]