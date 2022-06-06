Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya 'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve terörist başının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Roma'da PKK gösterisi nedeniyle duyulan rahatsızlık Marrapodi'ye iletildi. Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve terörist başına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesi nedeniyle duyulan rahatsızlık dile getirildi. Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının; bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talep tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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