İtalya'nın Bari Kenti Sahilinde Bir Türk Ticaret Gemisinin Karaya Oturduğu Bildirildi.
22 dakika önce
IHAAW141044-ASA/23-02-2019- İtalya'nın Bari kenti sahilinde bir Türk ticaret gemisinin karaya oturduğu bildirildi.
IHAAW141044-ASA/23-02-2019
- İtalya
'nın Bari kenti sahilinde bir Türk ticaret gemisinin karaya oturduğu bildirildi. 23.02.2019 14: 10: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:16 Kaynak: İHA
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