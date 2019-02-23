Son Dakika Haberleri: İtalya'nın Bari Kenti Sahilinde Bir Türk Ticaret Gemisinin Karaya Oturduğu Bildirildi.

İtalya'nın Bari Kenti Sahilinde Bir Türk Ticaret Gemisinin Karaya Oturduğu Bildirildi.

22 dakika önce

IHAAW141044-ASA/23-02-2019- İtalya'nın Bari kenti sahilinde bir Türk ticaret gemisinin karaya oturduğu bildirildi.

İtalya'nın Bari Kenti Sahilinde Bir Türk Ticaret Gemisinin Karaya Oturduğu Bildirildi., System.String[]
IHAAW141044-ASA/23-02-2019

- İtalya'nın Bari kenti sahilinde bir Türk ticaret gemisinin karaya oturduğu bildirildi. 23.02.2019 14: 10: 44 TSI
NNNN - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:16 Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa
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