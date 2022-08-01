Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın çıktı - Son Dakika
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Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın çıktı

01.08.2022 22:15
Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'daki film stüdyoları Cinecitta'nın bir kısmında yangın çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki film stüdyoları Cinecitta'nın bir kısmında yangın çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'daki ünlü film stüdyosu Cinecitta'da öğleden sonra, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında "Rönesans Floransası" ve "Assisi" setleri kullanılamaz hale gelirken, "Biri Bizi Gözetliyor" gibi bazı bilindik televizyon yapımlarının da çekildiği stüdyoların bir kısmında hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri, yangını akşam saatlerinde kontrol altına aldı.

Yangında yaralanan olmazken, duman şehrin farklı kesimlerinden görüldü.

Basında yer alan haberlerde, Roma ve çevresinde bu yıl çıkan yangın sayılarında önemli ölçüde artış olduğu belirtildi.

Başkentte bu kadar sık yangın çıkmasının sebepleri arasında aşırı sıcakların yanı sıra bazı mafya oluşumlarının ormanlık arazileri kundakladığı şüphesi de yer alıyor. Bazı yangınlara ilişkin adli makamların soruşturmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma'daki ünlü film stüdyolarında yangın çıktı - Son Dakika

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