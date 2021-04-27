İtalya'nın büyük kısmında Kovid-19 tedbirleri gevşetildi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sıkı tedbirler, ülkenin büyük kısmında gevşetildi.

Başbakan Mario Draghi liderliğindeki hükümetin kararıyla Kovid-19 salgınında günlük vaka verileri ve hastanelerde yoğunluğun düştüğü bölgelerde tedbirler yumuşatıldı.

Buna göre, 21 idari bölge bulunan ülkede, 15 bölge "sarı" renkle gösterilen "orta" riskli kategoriye alındı.

Vaka verileri yüksek seyreden 5 bölge ( Sicilya, Basilicata, Puglia, Kalabriya ve Valle d'Aosta) "turuncu" bölgeyle "yüksek" riskli kategoride yer aldı.

Sardinya Adası ise ülkede "kırmızı" renkli "çok yüksek" riskli kategoride kalan tek bölge oldu. Sardinya'da sıkı tedbirler bir süre daha uygulanmaya devam edecek.

Ülkede 22.00-05.00 saatlerindeki sokağa çıkma yasağı sürecek

Yaklaşık 60 milyon nüfusu bulunan İtalya'da önlemlerin gevşetilmesi 50 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

"Sarı" renkli kategoriye alınan bölgelerde restoran, bar-kafe gibi işletmeler açık havada servis yapmaya başlarken, sinema ve tiyatrolar sınırlı kapasiteyle yeniden açıldı.

"Sarı" kategoriye alınan bölgelerde, tüm okullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Ayrıca daha önceki uygulamalardan farklı olarak bugünden itibaren "sarı" bölgelerdeki restoranlar, akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlayana kadar açık kalacak.

Farklı renk kategorilerindeki bölgeler arasında seyahat için "geçiş belgesi" gerekecek.

Ülke genelinde 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ise sürecek.

Riskin yüksek olduğu "turuncu" ve "kırmızı" bölgelerde restoranlar kapalı kalacak, sıkı tedbirler uygulanmaya devam edecek.

Öte yandan yetkililer, yeniden açılmanın dikkatle yürütülmesi ve kalabalıkların oluşmaması konusunda halkı uyarmaya devam ediyor.

Roma'da restoran sahipleri geleceğe umutla bakmak istiyor

Tedbirlerin gevşetildiği yerlerden başkent Roma'da 6 hafta aradan sonra masa hizmetine yeniden açılan restoran, bar ve kafelerin öğlen saatlerinde dolduğu gözlendi.

Roma'nın turistik mekanlarından Pantheon bazilikası yakınındaki restoranını bugün yeniden açan işletmeci Stefano Garbini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"22 Şubat'tan beri kapalıyız, bu sürede bir şey yapmadık. Yeniden iyi şekilde başlamayı umuyoruz. Her ne kadar akşamları sınırlı şekilde açacak olsak da iyi gitmesini ümit ediyoruz. 23.00'e kadar açık olmayı bekliyorduk ama 22.00 oldu, ne yazık ki bu bir sorun."

22 Ekim'den bu yana akşam yemeği hizmeti veremediklerini söyleyen Garbini, "Bugün açılmak iyi oldu. Umarım iyi şekilde yeniden başlayabiliriz, turistler de gelir. Durumu çok olumlu göremiyorum. Daha fazla kişiyi aşılamak gerekiyor. Aşılama artarsa daha fazla turist gelebilir." diye konuştu.

Kentin işlek duraklarından olan Termini Tren Garı yakınlarında restoranı bulunan Paolo Dell'Uomo da "Bu bir başlangıç. Umarım en kısa sürede iç mekanları da kullanmamıza izin verilir. 22.00'ye kadar sadece açık havada servis yapabiliriz." dedi.

Dell'Uomo, devletten yardımlar aldıklarını söyleyerek "Bazı yardımlar aldık ama bana göre yeterli değildi. Umuyorum ki mayıs ortasından itibaren hem iç mekanı kullanabiliriz hem de sokağa çıkma yasağı 23.00'e genişlerse o zamana kadar açık kalabiliriz. Sonrasında verilere bakmak lazım." diye konuştu.

Ülkede şubat-mart döneminde vakaların artması sebebiyle yaklaşık 6 haftadır tam kapanma düzeyinde sıkı tedbirler uygulanıyordu.

İtalya'da 14 ayda yaklaşık 120 bin kişi hayatını kaybetti, 4 milyona yakın kişiye virüs bulaştı.