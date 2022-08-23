İtalya'da lüks yat, böyle battı

Gelibolu'dan Milazzo limana doğru yola çıkan lüks yat, Catanzaro kentinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında battı. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi. Görüntülerde, deniz suyunun lüks yatı yuttuğu anlar saniye saniye kaydedildi.İtalya Sahil Güveliği, yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

İtalya, Güncel, Son Dakika

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