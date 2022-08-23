İtalya'da lüks yat, böyle battı - Son Dakika
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İtalya'da lüks yat, böyle battı

23.08.2022 10:40

İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında lüks yat, sulara gömüldü.

İtalya'nın Catanzaro kenti açıklarında lüks yat, sulara gömüldü. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, yatta bulunan 4 yolcu ve 5 mürettebatı kurtardı.

Gelibolu'dan Milazzo limana doğru yola çıkan lüks yat, Catanzaro kentinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında battı. İtalya Sahil Güvenlik ekipleri, 40 metre uzunluğundaki yattan yapılan acil durum çağrısını alarak harekete geçti. Sahil güvenlikten yapılan açıklamada, 4 yolcu ve 5 mürettebatın batan yattan kurtarıldığı ifade edildi. Görüntülerde, deniz suyunun lüks yatı yuttuğu anlar saniye saniye kaydedildi.İtalya Sahil Güveliği, yatın batma nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

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Kaynak: DHA

İtalya, Güncel, Son Dakika

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