İtalya'da 40 metrelik süperyat battı - Son Dakika
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İtalya'da 40 metrelik süperyat battı

23.08.2022 09:55
İtalya'da 40 metrelik süperyat battı

İtalya'nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki süperyat battı, 9 kişi kurtarıldı.

İtalya'nın Catanzaro sahili açıklarında su almaya başlayan 40 metre uzunluğundaki süperyat battı, 9 kişi kurtarıldı.

İtalya'da Catanzaro sahilinin yaklaşık 15 kilometre açıklarında 40 metrelik süperyat su almaya başladı. Yardım çağrısı üzerine Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı adına bölgede devriye gezen bir Rumen gemisi ile başka bir devriye botu bölgeye gönderildi. Gelibolu'dan yola çıkan ve Milazzo'ya giden süperyattaki 4 yolcu ve 5 mürettebat kurtarıldı. Süperyat ise römorkör ile limana çekilmeye çalışıldığı sırada tamamen battı. İtalya sahil güvenliği, kötü hava şartlarının süperyatın limana çekilmesini zorlaştırdığını belirtti. - ROMA

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Kaynak: İHA

İtalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'da 40 metrelik süperyat battı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da 40 metrelik süperyat battı - Son Dakika
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