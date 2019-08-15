İtalya'nın denizde bıraktığı Open Arms gemisindeki göçmenleri İspanya kabul ediyor
37 dakika önce
İspanya hükümeti, Proactiva Open Arms'ın Akdeniz’de kurtardığı ve İtalya’nın limana yanaşma izni vermediği gemideki göçmenlerden yaklaşık 150’sini kabul etmeye hazırlanıyor
İspanya
hükümeti, Proactiva Open Arms adlı sivil toplum kuruluşunun Akdeniz
'de kurtardığı ve İtalya
'nın limana yanaşma izni vermediği gemideki göçmenlerden yaklaşık 150'sini ülkesine kabul etmeye hazırlandığını duyurdu.
Open Arms gemisi, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle iki haftadır denizde Avrupa
devletlerinin güvenli liman vermesi için bekliyor. İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini
ise, söz konusu gemideki göçmenlerin karaya inmesine izin vermiyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:48
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