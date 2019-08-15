Son Dakika Haberleri: İtalya'nın denizde bıraktığı Open Arms gemisindeki göçmenleri İspanya kabul ediyor
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İtalya'nın denizde bıraktığı Open Arms gemisindeki göçmenleri İspanya kabul ediyor

37 dakika önce

İspanya hükümeti, Proactiva Open Arms'ın Akdeniz’de kurtardığı ve İtalya’nın limana yanaşma izni vermediği gemideki göçmenlerden yaklaşık 150’sini kabul etmeye hazırlanıyor

İtalya'nın denizde bıraktığı Open Arms gemisindeki göçmenleri İspanya kabul ediyor, System.String[]
İspanya hükümeti, Proactiva Open Arms adlı sivil toplum kuruluşunun Akdeniz'de kurtardığı ve İtalya'nın limana yanaşma izni vermediği gemideki göçmenlerden yaklaşık 150'sini ülkesine kabul etmeye hazırlandığını duyurdu.

Open Arms gemisi, Akdeniz'de kurtardığı göçmenlerle iki haftadır denizde Avrupa devletlerinin güvenli liman vermesi için bekliyor. İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise, söz konusu gemideki göçmenlerin karaya inmesine izin vermiyor.
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Sivil Toplum Kuruluşu, Akdeniz, İspanya, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 05:48 
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