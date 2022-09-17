İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

17.09.2022 22:04
İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor

İtalya'nın doğusundaki Ancona kenti civarında meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İtalya'nın doğusundaki Ancona kenti civarında meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Marche Bölgesi'ni vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 47 yaşındaki bir kişinin cansız bedeninin Serra de Conti beldesinde bulunmasıyla 11'e çıktı.

Söz konusu kişinin, arabasında mahsur kalarak sele kapıldığı belirtildi.

İtfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçlerinin, sele kapılan kayıp 8 yaşındaki bir çocuk ile 56 yaşındaki bir kadını arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Başbakan Mario Draghi de dün akşam bölgede selden etkilenen Ostra'ya giderek yetkililerden bilgi aldı. Draghi, gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Bu arada, Ancona Cumhuriyet Savcılığı da sel felaketi ve yaşanan can kayıpları dolayısıyla kasıtsız adam öldürme ve ihmalden soruşturma başlattı.

Ayrıca Marche Bölgesel Yönetimi de yaşamını yitirenler için bölge genelinde 2 günlük yas ilan etti.

Diğer yandan, İtalyan basınında felakete ilişkin çıkan ilk haberlerde, ölü sayısı önce 7 olarak verilmiş daha sonra bazı kaynaklarda bu sayının 10'a çıktığı kaydedilmiş ancak Ancona Valiliği, bu sayıyı dün öğleden sonra 9 olarak düzeltmişti.

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Kaynak: AA

Ancona, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı artıyor - Son Dakika

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