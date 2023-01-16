İtalya'nın en çok aranan mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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İtalya'nın en çok aranan mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı

16.01.2023 14:17
İtalya'nın en çok aranan mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı

İtalya'da 30 yıldır kaçak konumda bulunan ve ülkenin en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, Sicilya'da yakalandı.

İtalya'da 30 yıldır kaçak konumda bulunan ve ülkenin en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, Sicilya'da yakalandı.

İtalya'nın en çok aranan mafya lideri Matteo Messina Denaro, 30 yıl sonra Sicilya'da yakalandı. İtalya'nın Sicilya bölgesinin başkenti Palerma'do bir klinikte yakalanan İtalyan mafya lideri tedavi amacıyla klinikte bulunuyordu. Cosa Nostra'nın lideri olarak bilinen Denaro, yakalanmasının ardından henüz açıklanmayan bir lokasyona götürüld. Denaro'nun yakalanması operasyonuna 100'den fazla asker katıldı. Denaro'nun cinayetleri arasında mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun 1992 yılında öldürülmesinin de yer yer alıyor. Ayrıca, Denaro 1993 yılında Milano, Floransa ve Roma'da gerçekleştirilen bombalı saldırının yanı sıra bir mafya liderinin itirafçı olan 11 yaşındaki oğlunun kaçırılması işkence edilerek öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Messina Denaro 2002 yılında gıyabında görülen davada çok sayıda cinayetten suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezası almıştı. Denaro, 1993 yılından bu yana aranıyordu.

Öte yandan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Denaro'nun yakalanmasında görev alanlara teşekkür ederken, "bu büyük bir zaferdir" - SİCİLYA

Kaynak: İHA
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Sicilya, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'nın en çok aranan mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'nın en çok aranan mafya lideri 30 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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