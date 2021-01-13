İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor - Son Dakika
BBC

İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor

13.01.2021 06:37
İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor, System.String[]

İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta'ya karşı açılan davada bugün 355 sanığın yargılanması başlıyor.

İtalya'da son yılların en büyük mafya davası bugün başlıyor.

Güneydeki Calabria bölgesinin Lamezia Terme kentinde görülecek davada, ülkenin en güçlü mafya yapılanması olarak nitelenen 'Ndrangheta örgütüne üye oldukları iddiasıyla 355 kişi yargılanacak, 913 tanık ifadesine başvurulacak.

Sanıklar arasında bir belediye başkanı ve bölge meclisi üyesinin de aralarında yer aldığı siyasetçiler ve iş insanları da bulunuyor. Sanıklara mafya üyesi olmak, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, gasp, görevi kötüye kullanmak gibi suçlamalar yöneltilecek.

Davada, Vibo Valentia kentinde hakimiyet sürdüğü belirtilen ve 'Ndrangheta'nın en önemli klanlarından olarak görülen Mancuso klanının eylemlerine odaklanılacak.

Aynı soruşturma kapsamında suçlanan 89 kişi ise hızlı yargılama yolunu seçtikleri için, 27 Ocak'ta başlayacak ayrı bir davada yargılanacak.

Koronavirüs kurallarına uygun salon hazırlandı

Calabria'da Çarşamba günü başlayacak dava, 1980'lerde Sicilyalı Cosa Nostra örgütünün hedef alındığı "maksi-davadan" sonra en büyük mafya davası olacak.

Sicilya'nın başkenti Palermo'da 1986'da başlayan maksi-davada 474 kişi yargılanmış ve 343 kişi mahkum edilmişti. Bu davanın savcıları Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino 1992'de mafya tarafından düzenlenen bombalı saldırılarla öldürülmüştü.

Calabria'daki soruşturmayı yürüten Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri "Bu, Palermo'dan bu yana en önemli maksi-dava" dedi.

Davanın büyüklüğü ve Covid-19 salgını tedbirleri gereği, Lamezia Terme'de sanayi bölgesinde bu dava için özel bir salon kuruldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan salonda, 428'si avukatlara ayrılan 947 sandalye yer alıyor. Duruşma salonunun bu dava için hazırlanmasına 5 milyon euro harcandı.

Savcı Nicola Gratteri soruşturmaya "Rinascita-Scott" adını verdi. Gratteri, İtalyanca "yeniden doğuş" anlamına gelen "rinascita" sözcüğünü, bu dava sayesinde Vibo Valentia bölgesinin yeniden doğması umuduyla seçtiklerini söyledi. "Scott" sözcüğü ise, Savcı Gratteri'ye 'Ndrangheta'nın uluslararası bağlarını ortaya çıkarmada yardım eden FBI ajanı Sieben William Scott'ı anmak amacıyla seçildi.

"Calabria'da en az 150 klan var"

Gratteri ile birlikte 'Ndrangheta üzerine kitaplar yazan organize suç uzmanı Prof. Antonio Nicaso, bu davanın dünyanın en önemli organize suç örgütlerinden biri olan 'Ndrangheta'ya dikkat çekmesi açısından kaydadeğer olduğunu söyledi.

Prof. Nicaso, yalnızca İtalya'nın Calabria bölgesinde en az 150 klan ve 6-7 binin üzerinde üyesi olduğu hesaplandığını ancak gerçek üye sayısının bunun çok üzerinde olduğunu belirtti. 'Ndrangheta'nın hemen her kıtada aktif olduğunu da söyleyen Nicaso, bununla birlikte dünya çapındaki üyelerinin ve bağlantılı kişilerin sayısını bilmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Nicaso "'Ndrangheta yalnızca Calabria'nın sorunu değil. Tüm dünya çapında bir fenomenden bahsediyoruz" dedi.

Nicaso bugün başlayacak davanın en az 1-2 yıl sürmesinin beklendiğini de belirtti.

Yıllık cirosu 50 milyar euro

İtalya'nın en yoksul bölgesi ve Avrupa'da işsizlik oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Calabria'da merkezlenen 'Ndrangheta, halen ülkenin en güçlü ve en zengin mafya örgütü olarak niteleniyor. Örgütün, büyük kısmı uyuşturucu kaçakçılığından olmak üzere yılda yaklaşık 50 milyar euroluk ciroya sahip olduğu hesaplanıyor.

'Ndrangheta uluslararası alanda da en yaygın organize suç örgütlerinden. Europol raporlarında, örgütün faal olduğu ülkeler arasında İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, Kanada, ABD, Kolombiya, Avustralya da sayılıyor. 'Ndrangheta'nın özellikle Avrupa kokain piyasasına hakim olduğu belirtiliyor.

İtalyan savcılar, 'Ndrangheta'nın acımasız yöntemleri nedeniyle korku saldığını vurguluyor. İtalyan basınında son olarak geçen hafta, 5 yıldır kayıp olan bir kadının, çiftliğini mafyaya satmayı reddettiği için öldürülerek domuzlara yedirildiği iddiası yer aldı.

Öte yandan uzmanlar, son yıllarda yeni jenerasyonların kara para aklama odaklı "beyaz yaka" pozisyonlara yöneldiğini de belirtiyor.

Örgütün ağırlıkla aile bağlarına dayalı bir üyelik sistemi olduğu için yasa uygulayıcıların dışarıdan sızma ve itirafçı bulma girişimlerinde güçlük çektiği de biliniyor.

'Ndrangheta uzmanı Antonio Nicaso, bazı itirafçıların da ifade vereceği bu davanın önemli olduğunu ancak örgütü yok etmeye yetmeyeceğini vurguladı:

"Bu sorun yalnızca kelepçelerle, mahkumiyetlerle çözülemez. Hapse atılan her 10 kişinin yerine geçmeye hazır 20 kişi var. Ama en azından Calabria'nın bu örgütün yükünü sırtından atmak istediği sinyali verilecek."

İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor

Ndrangheta, Calabria, Palermo, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu İHA ve SİHA'lar dengeleri değiştirdi! Yerli ve milli savunma sanayii casusların hedefinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 2021'de Türk-Yunan ilişkileri daha iyi olacak İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti
Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti Fatih Terim, Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili mayıs ayını işaret etti         
00:30
FBI, Kongre baskını öncesi FBI, Kongre baskını öncesi "Savaş hazırlığı" uyarısında bulunmuş         
23:46
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu Aleyna Tilki, erkekler hakkında yaptığı yorumla yine gündeme oturdu         
21:43
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 06:58:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya'nın en güçlü mafyası 'Ndrangheta davası başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei