İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri 84 yaşındaki Silvio Berlusconi'nin geçtiğimiz pazartesi günü sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Berlusconi'nin başbakan olduğu dönemde villasında düzenlediği "Bunga Bunga" ismiyle anılan partilerin tanıklarına yalan ifade karşılığı rüşvet vermekle suçlandığı davanın duruşmasında konuşan avukatı Federico Cecconi, ünlü liderin sağlık sorunları sebebiyle 22 Mart Pazartesi'den bu yana hastanede olduğu bilgisini verdi.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

San Raffaele Hastanesinde tedavi altına alınan Berlusconi'nin durumunun nispeten iyi olduğu belirtilirken, partisininSenatörü Licia Ronzulli'nin yaptığı açıklamada da ünlü liderini durumunun ciddi olmadığı, kısa süre içinde evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

ÜST ÜSTE SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Berlusconi, Eylül 2020'de de yeni tip koronavirüs dolayısıyla yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi görmüş ve hastane çıkışında, "Tanrı'ya ve doktorlara teşekkür ederim. Bu benim hayatımın en tehlikeli sınavıydı. Bu sefer de atlatmayı başardım." demişti. Berlusconi, koronavirüsten kısa süre sonra da bir kalp rahatsızlığı geçirmişti.