İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek - Son Dakika

İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek

28.03.2021 18:26
İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek, System.String[]

İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, İtalyan basınına verdiği bir röportajda Türkiye ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı. Türkiye'nin gücüne dikkat çeken eski bakan, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak" ifadelerini kullandı. Frattini, Türkiye'nin S-400'ler konusunda zor dönemi aştığını ve bundan sonra ABD'nin de bu durumu kabulleneceğini ifade etti.

Eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Türkiye'yle ilgili itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan Frattini, İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çekti. İtalya ile Türkiye'nin arasındaki stratejik bağın çok eskilere dayandığını belirten Frattini, kendi görev yaptığı dönemde Türkiye ile olan ilişkileri en iyi seviyede tutmaya çalıştığını anlattı.

"AB TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYARAK BÜYÜK BİR HATA YAPTI"

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin gerek stratejik konumu, gerekse güç potansiyeli durumundan iyi geçinilmesi gereken bir ülke olduğunu vurgulayan Frattini, Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için kendi döneminde İngilizlerle birlikte 'Türkiye'nin dostları' adlı bir grup oluşturduklarını ifade etti. Ancak dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine kapıyı kapattığını söyleyen eski bakan, bunun büyük bir hata olduğunu vurguladı. Giderek güçlenen bir Türkiye'nin, bugün başta Rusya ile olan S-400 iş birliği olmak üzere bölgedeki diğer devletlerle sağlam bağlar kurduğuna dikkat çeken Frattini, bu durumun AB'nin çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

"OYUNUN BİTTİĞİNİ HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Eski dışişleri bakanı, AB'nin dikkatsiz tutumunu eleştirerek, güçlü Türkiye-Rusya ilişkisine de göndermede bulundu. "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" ifadelerini kullanan Frattini, ABD'nin de bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu söyledi.

İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı Türkiye sözleri: Vazgeçmesi zor bir ortak
Eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini

"TÜRKİYE KAFKASLAR'DA HERKESTEN DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ"

Verdiği röportajda Türkiye'nin Kafkaslar ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla olan bağlarıyla çoktan bir enerji merkezi haline geldiğini söyleyen Frattini, ülkenin Libya ile kurduğu güç birliği sayesinde tek bir hamleyle tüm Avrupa'yı es geçerek Doğu Akdeniz'de kurduğu üstünlüğü de dikkat çekti.

Azerbaycan- Ermenistan savaşı sırasında, Minsk grubunun boşa çıkan uzlaşma çabaları karşısında Başkan Erdoğan ve Putin'in tek müdahalesinin bölgedeki savaşa son noktayı koyduğunu söyleten Frattini, "Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya, diğer tüm devletlere göre daha fazla söz sahibi" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek

Türkiye, İtalya, AB, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya'nın eski dışişleri bakanından çarpıcı sözler: ABD, Türkiye'nin S-400 alımını kabullenecek - Son Dakika Ekonomi


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