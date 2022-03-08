İtalya'nın göçmen karşıtı sağcı lideri Salvini, Ukraynalı göçmenlere yardıma gitti - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'nın göçmen karşıtı sağcı lideri Salvini, Ukraynalı göçmenlere yardıma gitti

08.03.2022 19:06
İtalya'nın göçmen karşıtı sağcı lideri Salvini, Ukraynalı göçmenlere yardıma gitti

İtalya'nın iktidar ortağı partilerinden göçmen karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaştan kaçanlara yardım etmek üzere Polonya - Ukrayna sınırına gitti.

İtalya'nın iktidar ortağı partilerinden göçmen karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaştan kaçanlara yardım etmek üzere Polonya - Ukrayna sınırına gitti.

Ülkede İçişleri Bakanı olduğu 2018-2019 yıllarında Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşu gemilerinin İtalya'ya yanaşmasına izin vermemesiyle bilinen göç karşıtı Salvini'nin, bugünlerde çok sayıda Ukraynalı'nın geldiği Polonya'nın sınır kenti Przemysl'i ziyaret etmesi dikkati çekti.

Başta yetim ve engelliler olmak üzere savaştan kaçanlara yardım etmek üzere Przemysl'e geldiğini ifade eden Salvini, burada yaptığı açıklamada, ilaç, giysi, oyuncak getirmenin ve kadınları, çocukları İtalya'ya götürmenin yapmaya değer bir iş olduğunu söyledi.

Salvini, "Polonya çok şey yapıyor, 1 milyon mülteci söz konusu. Avrupa ise daha fazlasını yapmalı. Polonya biraz yalnız kaldı." ifadelerini kullandı.

Salvini, Przemysl'de istasyon önünde tepkiyle karşılandı. Przemysl Belediye Başkanı Wojciech Bakun, Salvini'nin yanında, üzerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olan bir tişört açarak, Putin'e hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı lidere sert tepki gösterdi.

Başkan Bakun, Salvini'ye yönelik "Sizi (makamıma) kabul etmiyorum, onu kınamak için benimle sınıra gelin." dedi.

İstasyon çevresindeki bir grup İtalyanın da Salvini'ye "Palyaço" diye bağırdığı görüntülere yansıdı.

Matteo Salvini ise kendisine yönelik tepkiler için, "İtalya ya da Polonya solunun polemikleri bizi ilgilendirmiyor. Biz, savaştan kaçanlara yardım etmek için buradayız." şeklinde karşılık verdi.

Bu arada, Salvini'nin Polonya ziyareti, kendi ülkesinde de tartışma konusu oldu.

Salvini'nin partisi Lig ile Mario Draghi liderliğindeki hükümette koalisyon ortağı olan Italia Viva Partisi'nin lideri Matteo Renzi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salvini'ye her şekilde söyledim. Bu aşamada siyasete ihtiyaç var, maskaralıklara değil. Polonyalı belediye başkanı, ona bunu daha net bir şekilde izah etti. Salvini, bir an önce evine dönse daha iyi, onun için daha iyi." diye yazdı.

Merkez solun çatı partisi Demokratik Parti'den senatör Andrea Marccuci de Salvini için "(Onun) Putin ile ilişkisi herkes için utanç verici." ifadesini kullandı.

Salvini'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayıp, göçmenlerin yardımına gitmesi, İtalyan basını ve yabancı basında "U" dönüşü olarak yorumlandı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Rusya-Ukrayna savaşında, 1 milyon 67 bin kişi Polonya'ya sığındı Son dakika gündem: Rusya-Ukrayna savaşında, 1 milyon 67 bin kişi Polonya'ya sığındı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Matteo Salvini, Polonya, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'nın göçmen karşıtı sağcı lideri Salvini, Ukraynalı göçmenlere yardıma gitti - Son Dakika


Son Dakika
19:05 Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Kara karşı ekipler harekete geçti, kararlar alındı
19:01 Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik! Dernek başkanından Zeydan Karalar'a tehdit: Belediyeyi işgal ederiz
18:53 Erman Toroğlu MHK'nin kararını doğru buldu: Bu futbolda yapılan bir ihtilaldir
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 19:13:27. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'nın göçmen karşıtı sağcı lideri Salvini, Ukraynalı göçmenlere yardıma gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement