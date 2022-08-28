İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi

28.08.2022 19:36
İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na son 24 saat içinde farklı gruplar halinde binden fazla düzensiz göçmen geldi.

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa Adası'na son 24 saat içinde farklı gruplar halinde binden fazla düzensiz göçmen geldi.

Sahil Güvenlik Biriminden verilen bilgilerde, son 24 saatte 49 bot ile 1136 düzensiz göçmenin geldiği kaydedildi.

Afrika kökenli düzensiz göçmenlerden birinin sağlık sorunuyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak-11 Ağustos tarihlerinde İtalya'ya gelen düzensiz göçmen sayısının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 artışla 45 bin 664 olduğunu açıklamıştı.

İtalya'ya gelen düzensiz göçmenlerin 6 bin kadarını ebeveynsiz çocuklar oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Lampedusa, Afrika, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 24 saatte binden fazla düzensiz göçmen geldi - Son Dakika
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