Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak - Son Dakika
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Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak

17.08.2022 22:10
Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, iki gencin Büyük Kanal'da su kayağı yapması tartışma konusu olurken, kentin Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su kayağı yapanların bulunmasına yardım edenlere akşam yemeği ısmarlayacağını belirtti.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentinde, iki gencin Büyük Kanal'da su kayağı yapması tartışma konusu olurken, kentin Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su kayağı yapanların bulunmasına yardım edenlere akşam yemeği ısmarlayacağını belirtti.

İki gencin Venedik'in ünlü Büyük Kanalı'nda gondol ve vapurların arasında su kayağı yapması ve buna ilişkin görüntüler, ülkede günün haberi olurken, sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Corriere del Veneto'nun haberinde, Venedik Emniyetinin gençlerin Büyük Kanal'da su kayağı yapmasına ilişkin inceleme başlattığı, söz konusu iki kişiye kanalda kamu güvenliğini tehlikeye atmak suçlamasının yöneltilebileceği belirtildi.

Venedik Belediye Başkanı Brugnaro da gençlerin su kayağı yaptığı anın görüntüsünü kendi Twitter hesabından da paylaşarak tepki gösterdi.

Brugnaro, "İşte burada şehirde saçma ve uygunsuz hareket eden iki zorba ahmağı görüyorsunuz. Tüm vatandaşları onları teşhis etmemize ve cezalandırmamıza yardımcı olmaya çağırıyorum. Onların kimliklerini tespit etmemizi sağlayanlara akşam yemeği ısmarlayacağım." ifadelerini kullandı.

Brugnaro ayrıca belediye başkanlarının kamu güvenliğini sağlamak için daha fazla yetkiye ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, bu konuda ellerinin zayıf olduğunu kaydetti.

Venedik Belediye Başkanının bu paylaşımı da çok sayıda etkileşim aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Brugnaro'ya hak verip gençlerin kanalda su kayağı yaparak taşıtların güvenliğini tehlikeye atmakla suçlarken, bazı kullanıcılar ise Brugnaro'yu yerel polisin böyle bir şeye engel olamaması sebebiyle eleştirdi.

Bazı kullanıcılar da Brugnaro'nun gençleri bulmak için akşam yemeği ısmarlama yöntemini eleştirerek, "Vahşi Batı'da suçluların aranması gibi. Çok gülünç." ifadeleriyle tepki gösterdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Venedik, İtalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venedik Belediye Başkanı, Büyük Kanal'da su kayağı yapanları bulanlara yemek ısmarlayacak - Son Dakika

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