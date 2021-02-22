İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Attanasio öldürüldü - Son Dakika

İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Attanasio öldürüldü
22.02.2021 15:12
İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio'nun, Goma'da Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtildi.
İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio'nun, Goma'da Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna düzenlenen saldırıda öldürüldüğü belirtildi.
İtalya'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Luca Attanasio'nun bulunduğu BM'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde istikrar sağlama misyonu MONUSCO'nun konvoyuna Goma kentinde saldırı düzenlendiği belirtildi. Avrupa Birliği (AB) diplomatlarının bulunduğu konvoya yönelik saldırıda İtalyan diplomat Attanasio'nun ve bir İtalyan askerin öldüğü bildirildi.
Silahlı saldırganların Kongo, Ruanda ve Uganda arasında kalan Virunga dağlarında faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.
(Burak Ortahamamcılar/İHA)
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