İtalya'nın batısındaki orman yangınında 120 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'nın batısındaki orman yangınında 120 kişi tahliye edildi

09.08.2022 02:13
İtalya'nın batısındaki orman yangınında 120 kişi tahliye edildi

İtalya'nın kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 120 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İtalya'nın kuzeybatısında Savona kenti yakınlarında çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 120 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Savona kentine bağlı Villanova d'Albenga ile Arnasco kasabaları arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının, 36 saattir söndürülemediği ve durumun kritik olduğu belirtildi.

Yangında bazı evlerin yandığı, bazı evlerin de alevlerin tehdidi altında olduğu, bu nedenle de bölgeden 120 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Yangına karadan 60 kadar itfaiye eri, havadan da 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği aktarıldı.

Bölgeden geçen kara yolu ile demir yolu ulaşımında aksaklıklar ve kesintiler yaşandığı da ifade edildi.

Villanova d'Albenga Belediye Başkanı Pietro Balestra, yaptığı açıklamada, "Dün gece olanlar, daha önce hiç görülmemiş bir şeydi. Yangın, her şeyi yok etti ve her yerde panik sahneleri vardı." dedi.

YORUMLAR
500
Dries Mertens: 'Gücümü sahada göstermek istiyorum' Dries Mertens: 'Gücümü sahada göstermek istiyorum' Inter, Alexis Sanchez ile yollarını ayırdı Inter, Alexis Sanchez ile yollarını ayırdı
Kaynak: AA

Savona, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'nın batısındaki orman yangınında 120 kişi tahliye edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:58 Ali Koç'un skora tepki gösteren Fenerbahçe taraftarını sert bir şekilde uyardığı anlar olay oldu
00:29 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique'nin Ümraniyespor maçında yaptığı hareket taraftarı çıldırttı
00:22 Pençe Kilit bölgesinden acı haber geldi! Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu
00:01 Baba ve oğlunun görülmemiş dans figürleri sosyal medyada ilgi gördü
23:56 6 gollü nefes kesen mücadele! Fenerbahçe ilk haftada ligin yeni takımı Ümraniyespor'a takıldı
23:51 Gazeteciye saldıran Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ihraç mı ediliyor? Gültekin Uysal açıkladı
23:47 Rusya'yı kızdıracak gelişme! ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah ve mühimmat yardımı yapılacak
23:16 Galatasaray'ın yeni yıldızları Mertens ve Torreira'nın arasında gülümseten "kebap" diyaloğu
23:03 Güzel oyuncu Mine Tugay'ın derin göğüs dekolteli pozu hayran bıraktı
22:31 Fenerbahçeli Valencia'nın rakibine yaptığı hareket sonrası hakemin verdiği karar sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 02:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya'nın batısındaki orman yangınında 120 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement