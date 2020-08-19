İtalya'nın kuzeyinde tren raydan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

İtalya'nın kuzeyinde tren raydan çıktı: 3 yaralı

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bir trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bir trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı açıklandı. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde seyir halindeki bir tren raydan çıktı. Hattı işleten demiryolu şirketi Trenord tarafından yapılan açıklamada, trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada yaralanan kişilerin bir yolcu, makinist ve kondüktör olduğu belirtildi. Kazanın Carnate kasabası istasyonuna yakın bölgede meydana geldiği, 3 vagonun raydan çıktığı aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik araştırma başlatıldı. - ROMA

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 19:18

Kaynak: İHA

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