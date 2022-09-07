Petrokimya tesisinde saat 10.30'da (TSİ 11.30) çıkan ve kısa sürede yayılan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olası bir atmosferik kimyasal riske karşı bölgede alarm verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'da petrokimya tesisinde çıkan yangında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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