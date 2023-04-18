İtalya'da bir koşucuyu öldüren ayı yakalandı - Son Dakika
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İtalya'da bir koşucuyu öldüren ayı yakalandı

18.04.2023 14:01
İtalya'da bir koşucuyu öldüren ayı yakalandı

İtalya'nın kuzeyindeki Trento Özerk Bölgesi'ndeki Alp dağları kesiminde bir koşucuyu öldüren "Jj4" isimli ayının dün gece yakalandığı bildirildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Trento Özerk Bölgesi'ndeki Alp dağları kesiminde bir koşucuyu öldüren "Jj4" isimli ayının dün gece yakalandığı bildirildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, 5 Nisan'da İtalyan Alpleri'ndeki Caldes kasabası yakınlarında koşu antremanı yapan Andrea Papi'ye saldırarak ölümüne yol açan 17 yaşındaki dişi ayı "Jj4" yakalandı.

"Jj4"ün Trento yakınlarındaki Madonna di Campiglio beldesinde 1400 metre yükseklikte Folgarida yönünde ayak ve dışkı izlerinden tespit edildiği, koku alan av köpeklerinin de yardımıyla dün akşam saatlerinde ekiplerin ormana kurduğu bir tuzak sayesinde ayının yakalandığı belirtildi.

"Jj4"ün Trento yakınlarındaki Casteller vahşi yaşamı koruma barınağına nakledildiği kaydedildi.

Trento Özerk Yönetim Başkanı Maurizio Fugatti, Papi'nin ölümünün bir ayı saldırısından kaynaklandığının tespit edilmesinin ardından "Jj4"ün görüldüğü yerde vurulması talimatı vermiş, ancak hayvan hakları savunucusu derneklerin itirazı üzerine mahkeme bu talimatı durdurmuştu.

Bu arada, ayının saldırısında ölen Andrea Papi'nin ailesi de "Jj4"ün öldürülmesini istemediklerini beyan etti.

Temyiz mahkemesinin süreci durdurma kararını bozması halinde "Jj4"ün yaşamı sonlandırılacak.

İtalyan basını, söz konusu olayın, İtalya'da modern zamanlarda bir ayının insan öldürdüğü ilk vaka olarak kayıtlara geçtiğini yazarken, "Jj4"ün 2020 yılında da benzer şekilde dağda yürüyüş yapan 2 kişiyi yaraladığını hatırlattı. O tarihte de "Jj4"ün vurulması için talimat çıkarılmış ancak mahkeme bu talimat için yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Kaynak: AA
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