İtalya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İtalya'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi hayatını kaybetti

09.08.2023 12:29

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 41 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı ve 41 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu. Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.

TEKNEDEKİLERİN 3'Ü ÇOCUK

Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti. Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi yaşamını yitirdi

BÖLGEDE 2014'TEN BU YANA 14 BİNDEN FAZLA GÖÇMEN ÖLDÜ YA DA KAYBOLDU

Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

İtalya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
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Lampedusa, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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