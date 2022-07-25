İtalya'nın Lampedusa Adası düzensiz göçmen yükünü karşılamaya çalışıyor

Akdeniz'de İtalya'ya ait Lampedusa Adası'ndaki düzensiz göçmenlerin sayısı, adadaki karşılama merkezinin kapasitesinin çok üzerinde seyrediyor.

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Afrika'dan Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenler için önemli bir varış noktası olmayı sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, adaya son günlerde hem teknelerle hem de kurtarılarak getirilen göçmenlerin sayısı 1871'i buldu. Lampedusa'da kapasitesi 350 kişi olan göçmen karşılama merkezinin, bu kapasitenin üzerinde göçmen ağırladığı belirtildi.

Adaya sadece dün 784 düzensiz göçmenin ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, Akdeniz'in İtalya ve Libya arasında kalan kısmında kurtarma operasyonları yapan Avrupalı sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler de kurtardıkları göçmenleri, güvenli limana taşımak için İtalyan yetkililerden onay bekliyor. Fransız SOS Akdeniz'in Ocean Viking gemisiyle kurtardığı 307 ve Alman Sea Watch'un da Sea Watch-3 gemisiyle kurtardığı 439 göçmenin tahliye için denizdeki bekleyişi sürüyor.

Bu arada, İtalya Sahil Güvenlik ekiplerinin 23 Temmuz Cumartesi günü Kalabriya bölgesinin 124 mil açığında 674 düzensiz göçmeni kurtardığı balıkçı teknesinde 5 kişinin cesedini bulduğu belirtildi.

Seçim kampanyasındaki önemli başlıklardan biri "düzensiz göç"

25 Eylül'de genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da, düzensiz göç konusu, seçim kampanyasında önemli bir başlık olacak gibi görünüyor.

İtalyan sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini'nin, düzensiz göçmen yüküyle baş etmeye çalışan Lampedusa Adası'nı 4-5 Ağustos'ta ziyaret edeceği açıklandı. Salvini, iktidara gelmeleri durumunda düzensiz göçü önlemeyi vaat ediyor.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Göçmenler, teknelerin alabora olması sonucu ya da kalabalık nedeniyle havasız kalmak gibi nedenlerden hayatlarını kaybedebiliyor.