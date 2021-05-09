İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 18 saatte 1400'ü aşkın sığınmacı ulaştı - Son Dakika

İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 18 saatte 1400'ü aşkın sığınmacı ulaştı

09.05.2021 21:21
İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 18 saatte 1400'ü aşkın sığınmacı ulaştı, System.String[]

İtalya'nın Lampedusa Adası'na, son 18 saatte Akdeniz'i geçmeyi başaran 1400'den fazla sığınmacı geldi.

İtalya'nın Lampedusa Adası'na, son 18 saatte Akdeniz'i geçmeyi başaran 1400'den fazla sığınmacı geldi.

İtalya'nın Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa'ya son günlerde hava ve deniz koşullarının iyi seyretmesi neticesinde Kuzey Afrika'dan sığınmacı gelişi artmaya başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lampedusa Adası'na son 18 saatte, bazıları bot ve teknelerle, bir kısmı da İtalyan güvenlik güçlerinin denizde kurtardıkları olmak üzere 1400'ü aşkın sığınmacı geldi.

Lampedusa Belediye Başkanı Salvatore Martello da İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Libya rotası açıldı. Birkaç saat içinde yüzlerce kişi vardı. Göçmen karşılama merkezi şu an için dayanıyor ancak sabahın 5'inden şu ana kadar yaklaşık 1000 kişi geldi. Son olarak da 470 kişi adaya ulaştı. Endişeliyim. Bu Tunus rotası değil, bu Libya rotası." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirten Martello, son gelen sığınmacılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve bu kişilerin daha sonra karantina gemilerine alınacaklarını kaydetti.

Öte yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının son göçmen varışlarını dikkatle takip ettiği, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin Başbakan Mario Draghi ile görüşme gerçekleştirdiği ve ardından da ilgili bakanlarla kriz masasında konuyu ele aldıkları aktarıldı.

Aşırı sağcı ve göç karşıtı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan Draghi ile bir toplantı düzenlemek gerekiyor. Milyonlarca İtalyan zor durumdayken, binlerce yasa dışı göçmeni düşünemeyiz. (Sadece yılbaşından beri 12 bin göçmen geldi. 1000 kadarı sadece bu sabah)." ifadelerini kullandı.

Bir diğer aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni de Facebook hesabından, "Bu haberlere alışmak istemiyoruz. Yasa dışı göç durmalı. İnsan kaçakçıları ve trajediler üzerine spekülasyon yapan göç yanlısı sivil toplum kuruluşları durdurulmalı. Biz İtalya'nın Kardeşleri olarak bu varışlara karşı denizden blokaj uygulanmasını Bakan Lamorgese'den talep etmeyi sürdürüyoruz." yorumunu yaptı.

Son göçmen gelişlerinin ardından İtalya'ya bu yılın başından beri ulaşan sığınmacı sayısının 12 bini geçtiği belirtildi.

Lampedusa, Akdeniz, Mülteci, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'nın Lampedusa Adası'na son 18 saatte 1400'ü aşkın sığınmacı ulaştı - Son Dakika


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