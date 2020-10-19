İtalya'nın Lombardiya bölgesinde Covid-19 kısıtlamaları arttırılıyor - Son Dakika

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde korona virüs salgınında vaka artışlarını engellemek amacıyla kısıtlamaların arttırılması planlanıyor.

İtalya'da korona virüs salgınının merkezi konumunda bulunan Lombardiya bölgesinde vaka sayılarındaki artışı engellemek amacıyla kısıtlamaların arttırılması planlanıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, hükümetin Lombardiya bölgesindeki kısıtlamaların arttırılması yönünde karar aldığını aktardı.

Lombardiya bölgesi yönetimi tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada ise, hükümetin 22 Ekim'den itibaren bölgedeki zorunlu olmayan ekonomik faaliyetlere son vereceği, 23.00-05.00 saatleri arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarıldı. Açıklamada, hükümetin ayrıca hafta sonları bölgedeki tüm büyük işletmelerin kapatılmasını talep ettiği belirtildi.

İtalya'nın finans başkenti Milano'nun da içinde bulunduğu Lombardiya bölgesinde Şubat ayından bu yana ülke genelinde tespit edilen 423 bin 578 vakanın 128 bin 400'ü rapor edildi.

Öte yandan Başbakan Giuseppe Conte dün akşam yaptığı konuşmada, ülke genelinde alınan yeni tedbirleri açıklamış, kısıtlamalar arasında gece ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını ifade etmişti. - ROMA