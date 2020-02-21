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İtalya'nın Lombardiya bölgesinde koronavirüs korkusuyla okullar, restoranlar ve iş yerleri kapatıldı
6 saat önce
İtalya’da Covid-19'un bulaştığı vaka sayısı 17'ye yükseldi. Vakaların son dönemde ülkenin kuzeyndeki Lombardiya bölgesinde ortaya çıkması buradaki önlemlerin artmasına neden oldu.
İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinde, altı kişiye daha yeni tip koronavirüs Covid-19'in bulaşması sonucu ülkedeki vaka sayısı 17'ye yükseldi. Virüs kaynaklı salgının önüne geçmek amacıyla yetkililer okulların, restoranların ve iş yerlerinin kapatılması talimatını verdi.
Lombardiya'da son tespit edilen virüsün Çin'den gelen bir kişiden bulaştığı anlaşıldı. Çin'den gelen bir tanıdığını şubat ayı başında misafir etmesinin ardından rahatsızlanan ve nefes darlığı şikayetiyle dün hastaneye başvuran kişiye yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Bu kişinin virüsü hamile eşine ve futbol oynadığı bir arkadaşına da bulaştırdığı tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:24
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