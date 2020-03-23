İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki metal ve kimya işçileri greve gidiyor - Son Dakika
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İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki metal ve kimya işçileri greve gidiyor

6 saat önce

İtalya'nın Lambordiya bölgesinde metal ve kimya işçileri hükümetin yayınlandığı yeni genelgeye tepki göstererek 25 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki metal ve kimya işçileri greve gidiyor, System.String[]

İtalya'nın Lambordiya bölgesinde metal ve kimya işçileri hükümetin yayınlandığı yeni genelgeye tepki göstererek 25 Mart'ta iş bırakma kararı aldı.


Korona virüsü nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ülkede virüsün daha fazla yayılımının önüne geçilmesi için yeni imzalanan kararnameyi açıklamış, eczane ve marketler dışında "zaruri olmayan tüm iş yerlerinin" 3 Nisan'a kadar kapatıldığını duyurmuştu. Karara göre zorunlu tedarik zinciri dışında kalan tüm gereksiz üretim durdurulmuştu. Virüsten en çok etkilenen Lombardiya bölgesindeki metal ve kimya işçileri ise yayınlanan yeni kararnamedeki gereksiz üretimin durdurulması kararına tepki gösterdi. Kararı yetersiz bulduklarını ve kararın çok fazla yasal boşluk içerdiğini ifade eden işçi sendikaları, işçilerin sağlığının korunması için greve gideceklerini duyurdu.


Ülkenin en büyük metal işçisi sendikaları FIOM, FIM ve UILM, sağlık sektörüyle doğrudan bağlantısı olmayan bütün fabrikalardaki işçilerin 25 Mart'ta iş bırakacağını açıkladı. Kimya işçileri de söz konusu kararnamenin işçilerin sağlığını tehlikeye attığını belirterek, iş bırakacaklarını belirtti. Alınan grev kapsamında işçilerin 1 gün evde kalacakları ifade edildi. - ROMA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:20 Kaynak: İHA

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