Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı

03.09.2022 16:51
Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı

İtalya'nın Milano kentindeki havaalanında engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinde 13 kilogram uyuşturucu bulundu.

İtalya'nın Milano kentinde narkotik köpeğinin dikkati uyuşturucu kaçakçılarının oyununu bozdu. Milano'daki bir havaalanında yapılan güvenlik araması esnasında narkotik köpeği, tekerlekli sandalyede uyuşturucu tespit ettiğine ilişkin tepkiler verdi.

SANDALYENİN DÖŞEMESİNE GİZLENMİŞ

Köpeğin hareketlerinin ardından engelli taklidi yaptığı öğrenilen yolcu ayağa kalkarak yürümeye başladı. Polis, sandalyeyi bıçakla keserek parçalara ayırdı. Arama esnasında sandalyenin döşemesine gizlenmiş 13 kilogram uyuşturucu bulundu.

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Kaynak: İHA

Milano, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelli taklidi yapan yolcunun tekerlekli sandalyesinden 13 kilogram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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