Napoli'de mücevher tasarımcısı olarak tanınan kadının, Rus casusu olduğu öne sürüldü - Son Dakika
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Napoli'de mücevher tasarımcısı olarak tanınan kadının, Rus casusu olduğu öne sürüldü

27.08.2022 15:08
Napoli'de mücevher tasarımcısı olarak tanınan kadının, Rus casusu olduğu öne sürüldü

İtalya'nın Napoli kentinde yıllarca kendisini mücevher tasarımcısı olarak tanıtan kadının, Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU adına casusluk yaptığı iddia edildi.

İtalya'nın Napoli kentinde yıllarca kendisini mücevher tasarımcısı olarak tanıtan kadının, Rusya'nın askeri istihbarat teşkilatı GRU adına casusluk yaptığı iddia edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, açık kaynaklı istihbarat konularında çalışan Hollanda merkezli araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat'in, La Repubblica ve Der Spiegel ile ortak yaptığı araştırma, yayımlamadan önce The Guardian ile de paylaşıldı.

Çevresine Peru'nun Callao şehrinde Alman baba ile Perulu bir annenin çocuğu olarak doğduğunu söyleyen ve Maria Adela Kuhfeldt Rivera adını kullanan kadının, mücevher tasarımcılığı adı altında Rusya'ya hizmet ettiği ortaya çıktı.

Aslında GRU subayı olan Rivera'nın yabancı gibi davranmak üzere özel yetiştirilmiş gizli bir ajan olduğu iddia edildi.

Rivera adını kullanan ajan, Roma, Malta ve Paris'e ve son olarak da 2013'te NATO'nun Müttefik Müşterek Kuvvetler Komutanlığına ev sahipliği yapan Napoli'ye yerleşti.

"Serein" adında bir mücevher butiği kuran Rivera, oldukça aktif bir sosyal hayat sürdü.

NATO çalışanıyla ilişki yaşadı

Yıllarca Latin Amerikalı bir mücevher tasarımcısı olarak tanınan Rivera, NATO personeliyle de yakın ilişkiler geliştirme şansı yakaladı ve partilere katıldı.

Lions Kulübünün Napoli şubesinde sekreter rolü üstlenen Rivera, pek çok NATO personeli ve diğer üyelerle arkadaş oldu.

Rus kadın, bir NATO çalışanıyla kısa süreli ilişki de yaşadı.

Napoli'den Moskova'ya uçtu

Bellingcat CEO'su ve araştırmanın lideri Christo Grozev, Belarus sınır muhafızları tarafından kaydedilen ve rejim muhalifi bir grup bilgisayar korsanı tarafından kendilerine verilen sınır geçişleri ile ilgili veri tabanını incelerken ilk kez Rus casus kadının izine rastladıklarını söyledi.

Grozev, GRU operasyonları için kullanılan Rus pasaportlarını incelerken "Maria Adela Kuhfeldt Rivera" ismiyle karşılaştığını aktardı.

Detaylı araştırmalar yapan Grozev, GRU operasyonlarında kullanılan çeşitli Rus pasaportlarıyla yolculuk yapan Rus kadının, 15 Eylül 2018'de Napoli'den Moskova'ya uçtuğunu tespit etti.

Deşifre olduğu düşüncesiyle Moskova'ya çekildiğine inanılan ve gerçek isminin Olga Kolobova olduğu belirtilen Rus ajanın, Napoli'den ani ayrılmasından iki ay sonra İtalyanca bir Facebook durumu yayınladığı kaydedildi.

Hollanda, haziranda Viktor Muller Ferreira adına düzenlemiş Brezilya pasaportuyla ülkeye giriş yapan birini sınır dışı etmişti.

Sınır dışı edilen kişinin Sergey Vladimirovich Cherkasov adlı bir Rus olduğu ve Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesine sızmaya çalıştığından şüphe duyulduğu aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

Hollanda, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Napoli'de mücevher tasarımcısı olarak tanınan kadının, Rus casusu olduğu öne sürüldü - Son Dakika

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