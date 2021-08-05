İtalya'nın orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Alevlerden detaylar

Yanan yerlerin havadan görüntüleri İtalya'nın güney bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), gece boyunca Sicilya adasının Palermo ve Messina kenti ile ayrıca Kalabriya bölgesinin Reggio Kalabriya ve Kosenza kentleri yakınlarındaki orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara "Canadair" model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale etti.